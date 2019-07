Fórmula 1 Max Verstappen teve de “estar sempre em alerta” para vencer na Alemanha Por

Max Verstappen conheceu a sua segunda vitória da época no Grande Prémio da Alemanha, mas reconhece que só o conseguiu andando sempre muito concentrado.

O pião que fez numa fase inicial da corrida deixou o piloto holandês em alerta para os perigos de uma pista traiçoeira, em virtude das constantes mudanças de aderência, pois ora chovia ora o asfalto secava na ausência de chuva.

Enquanto vários adversários ficavam fora de prova, Verstappen e o Red Bull # 33 prosseguia inabalável na corrida acabando por se impor, para gáudio dos milhares de adeptos que mais uma vez ‘invadiram’ o Circuito de Hockenheim.

Numa prova que começou horrivelmente para o piloto nascido em Hasselt, pois quase ficou parado na grelha no momento da partida, a prova mudou de figura logo após o pião de 360 graus.

“A partida não foi, de facto, sensacional, pois não tinha qualquer tipo de aderência, mas mantive-me concentrado procurando seguir os Mercedes. Fizemos uma boa escolha ao nível dos pneus e tive a possibilidade de fazer um 360 sem estragar nada. Pude rapidamente escapar-me preservando os meus pneus assim que cheguei à liderança. Consegui evitar problemas durante grande parte da corrida”, considerou Max Verstappen.

O holandês, que ficou agora a 22 pontos de Valtteri Bottas no campeonato, admite que a prova alemã foi um desafio para os pilotos: “Foi uma corrida muito difícil. Era preciso estar constantemente em alerta. A minha passagem para pneus ‘slick’ (seco) delicada de gerir, já que a pista estava ainda muito escorregadia”.

“Tinha andamento com os pneus intermédios e pude adotar um bom ritmo quando a pista estava limpa à minha frente. Pude preservar os meus pneus quando fiquei na frente e era perseguido por um Toro Rosso (Daniil Kvyat) e um Racing Point (Lance Stroll). Isso facilitou-me um pouco a vida, ainda que tive de me manter muito concentrado para não me acontecer o que sucedeu a outros, como Bottas…De todo o modo foi um dia perfeito e uma grande motivação para o que se segue”, rematou Max Verstappen.