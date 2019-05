Fórmula 1 Max Verstappen mal recompensado no Mónaco Por

Max Verstappen foi o grande animador do Grande Prémio do Mónaco, chegou a dar a sensação de que podia ganhar a corrida, mas acabou por ‘deitar tudo por terra’ com a manobra nas boxes aquando da situação de ‘safety car’.

O holandês ainda tentou ‘roubar’ o comando a Lewis Hamilton na chicane do Porto, mas apesar do Campeão do Mundo se ter defendido como podia numa altura em que os pneus do seu Mercedes estavam ‘nas últimas’, tudo acabou por ser em vão para o piloto da Red Bull.

Apesar de todas as condicionantes, de ter logrado subir a segundo em pista de uma forma muito pouco ortodoxa, tirando vantagem de um ‘chega pra lá’ irregular nas boxes a Valtter Bottas, Verstappen foi um protagonista no Principado, contribuindo para dar algum ‘sal’ a uma corrida que parecia ser ‘processional’.

Irreverente, como sempre, o holandês tem dificuldade em perceber que procedeu mal e encontra desculpas para o que sucedeu: “A penalização é lamentável, mas penso que a equipa não cometeu qualquer erro. É impossível ver o que se passa porque a via das boxes é muito estreita”.

“Dei tudo e fiz uma corrida divertida. Penso que estávamos muito competitivos e adorei pressionar (Hamilton). Nós sabemos quando enfrentamos Lewis que ele será muito difícil de passar, mas forçava sem parar tentando que ele cometesse um erro. Havia que fazê-lo usar ainda mais um pouco do que ele desejava, já que isso me permitia atacar”, conta Max Verstappen.

O piloto do Red Bull # 33 lembra também: “A dado momento podia ver os seus pneus degradarem-se bastante e ele tinha algumas curvas onde era muito lenta. Isso queria dizer que eu podia tentar qualquer coisas. Mas não me consegui aproximar-me o suficiente”.

“Quando olhei para o meu ritmo percebo que era mais forte e isso foi a coisa mais importante. Claro que gostaria de ter subido ao pódio, mas apreciei a corrida. Ganha-se e perde-se. É fácil de dizer que com algumas voltas mais eu teria passado, mas dei o meu melhor e fiz tudo que podia fazer”, remata Verstappen.