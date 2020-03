Fórmula 1 Grande Prémio do Mónaco cancelado Por

Muito embora seja uma das provas desportivas – e não apenas no automobilismo – mais icónicas e históricas do Mundo, o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 não se realizará este ano.

A pandemia de coronavírus não deu qualquer alternativa ao Automobile Clube de Monaco (ACM) senão anular a prova prevista para de 8 a 10 de maio nas ruas do Principado. Isto depois dos detentores da Fórmula 1 já terem decretado o cancelamento dos grandes prémios da Holanda e de Espanha.

Foto: ACM

O facto do ministro de estado do Mónaco e o Príncipe Alberto estarem infetados só veio reforçar a necessidade da prova monegasca ser cancelada.

Em comunicado o ACM refere que “a situação sanitária é imprevisível, a falta de visibilidade do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2020, a incerteza da participação de todas as equipas, as consequências de confinamento, as dificuldades transfronteiriças para aceder ao Principado do Mónaco, os receios das empresas”, são algumas das razões para esta decisão.

Por isso é “com grande tristeza” que os organizadores do Grande Prémio do Mónaco tomaram a decisão de cancelar a 78ª edição da prova, bem como a 12ª do GP Histórico, que se deveria realizar semanas mais tarde.