Fórmula 1 Max Verstappen encorajado apesar da falta de velocidade do Red Bull em Itália Por

Max Verstappen mostrou-se encorajado com o desempenho do seu Red Bull nos primeiros treinos do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, apesar de alguma falta de velocidade de ponta dos RB15 em Monza.

O estado de espírito do piloto holandês tem a ver com as impressões positivas com que ficou após as primeiras voltas com a evolução 4 do motor Honda do monolugar # 33.

Com as suas enormes retas o traçado italiano tem sido nos últimos anos sinónimo de dificuldades para a Red Bull, em razão do seu défice em termos de potência de motor. Era assim com o propulsor da Renault no passado e é o agora com os motores da Honda.

Desde o começo da era V6 Turbo híbrida na F1 (em 2014) que a equipa de Milton-Keynes não sobe ao pódio em Monza. Mas uma maior convergência de performances significou uma progressão notável por parte das unidades motrizes, tanto do construtor japonês como do francês.

Autor do quinto tempo no segundo treino livre, Verstappen sabe que mesmo que o seu desempenho fosse melhor está condenado a sair do final da grelha, depois de estrear o novo motor no seu RB15. Ainda assim as três décimas que o separaram do melhor tempo, conseguido por Charles Leclerc, não o deixam preocupado.

“Foi um bom dia de abertura”, considerou o holandês, referindo: “As condições ainda estavam algo escorregadias mas o que conseguimos fazer foi positivo. O carro comportou-se bem. Parece que somos bastante competitivos numa pista onde ainda nos falta velocidade de ponta”.

“No piso seco não estamos mal, mas na pista andamos mais depressa. Por isso prefiro que chova no domingo, até porque sei que parto do fundo da grelha. Teremos uma grande hipótese de recuperação no molhado, mas ainda assim o nosso ritmo na pista seca é satisfatório”, referiu também o titular do Red Bull # 33.

Max Verstappen chama também a atenção às circunstâncias em que realizou o quinto registo no treino da tarde: “É difícil analisar os tempos, já que é preciso ter em conta os cones de aspiração, e não estava atrás de outro carro durante a minha melhor tentativa. Não estou muito preocupado com a luta pela ‘pole position’ mas os longos turbos parecem prometedores, e estou convencido que o nosso novo motor é um verdadeiro avanço”.