Motociclismo Maverick Viñales ‘bate o pé’ a Fabio Quartararo nos primeiros treinos do GP de San Marino Por

Maverick Viñales foi o mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio de San Marino de MotoGP, que este fim de semana se disputa no Circuito de Misano.

Na segunda sessão o espanhol da Yamaha conseguiu uma volta em 1m32,775s, batendo por escassas 57 milésimas de segundo Fabio Quartararo, que fora o mais rápido no treino matinal.

Viñales baixou em cerca de seis décimas a marca conseguida por Quartararo na primeira sessão, sendo que o francês da STR Petronas, na sua ânsia de repetir o desempenho matinal, quase sofeu uma queda. Felizmente evitou-o e acabou com o segundo registo, ainda assim três décimas melhor que Marc Marquez.

O Campeão do Mundo mostrou ter ritmo para os da frente, mas no final acabou a 0,396s de Maverick Viñales, quase três décimas à frente do outro piloto oficial da Yamaha, Valentino Rossi.

Num esforço para tentar andar ao mesmo nível do seu companheiro de equipa Franco Morbidelli conseguiria fechar o lote dos cinco mais rápidos, ficando mesmo assim a mais de sete décimas de Viñales.

Atrás do italiano da SRT Petronas Pol Espargaro esteve em destaque, ao realizar o sexto registo na melhor das KTM, seis posições acima do seu companheiro de equipa Johann Zarco, numa sessão onde Miguel Oliveira melhorou ligeiramente relativamente ao seu desempenho matinal, rubricando o 20º registo a mais de segundo e meio da melhor marca do dia.