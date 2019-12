Motociclismo Mário Patrão sobe ao pódio no encerramento do ‘Nacional’ de Rally Raid Por

Mário Patrão subiu ao pódio na derradeira prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP 2019, que teve lugar no passado fim de semana em Alcanena.

O resultado conseguido permitiu ao piloto de Seia concluir a competição na terceira posição da classificação da temporada.

Aos comandos da KTM 450 Rally, Patrão teve uma atuação muito consistente no evento ribatejano, onde procurou desde logo lutar pelas posições cimeiras, ao mesmo tempo que acumulou quilómetros e experiência na navegação por ‘road book’ pensando já no próximo ‘Dakar’.

“Estou muito feliz por ter conseguido disputar todas as provas do Campeonato Nacional de Rally Raid e de mais uma vez ter conseguido um lugar no pódio. As etapas finais foram bastante difíceis e o nevoeiro que se verificou não ajudou à navegação”, avaliou o piloto beirão no final da prova.

Para Mário Patrão “o saldo é muito positivo”, pois sai desta fase de seu “percurso desportivo de 2019 bastante confiante com a minha preparação”. E agradece: “A organização está de parabéns pelo excelente trabalho que realizou, obrigado a todos os patrocinadores por estarem sempre comigo”.

Agora o piloto de Seia foca as suas atenções no Rali Dakar, que arranca na Arábia Saudita daqui a menos de um mês.