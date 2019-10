Motociclismo Mário Patrão segundo no Rally Raid de Reguengos Por

Mário Patrão esteve em excelente plano na prova de abertura do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP, que se disputou em Reguengos de Monsaraz.

Naquele que foi o regresso do piloto de Seia às competições em solo nacional a segunda posição foi um bom resultado.

Aos comandos da sua KTM 450 Rally Mário Patrão concluiu os 413 quilómetros desta competição em 4h03m52s, tendo iniciado a prova de navegação com um terceiro lugar na primeira especial de 247 quilómetros, que se disputou no sábado, e concluindo o dia de domingo com uma vitória na segunda e derradeira etapa de 167 quilómetros.

“Iniciei o Campeonato Nacional de Rally Raid em Reguengos de Monsaraz, um local com algumas memórias menos positivas, mas a prova correu muito bem. Alcancei o segundo lugar, e sem erros de navegação, que é o meu objetivo”, salientou o piloto beirão.

Mário Patrão, que se deslocou à prova alentejana para mais uma preparação tendo em vista a sua participação no Rali Dakar de 2020, diz que até dezembro pretende “fazer o máximo de quilómetros possíveis para recuperar o ‘feeling’ e a confiança” na sua moto e na sua navegação.