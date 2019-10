Motociclismo Mário Patrão numa “prova emblemática” Por

Mário Patrão, recordista de vitórias na Baja Portalegre 500, encara a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional com grande entusiasmo.

O Campeão Nacional TT3 de 2018 parte para a edição 2019 da mítica prova alentejana apostado em realizar uma boa exibição, naquilo que é um importante teste de preparação para a sua participação no próximo Rali Dakar.

Tal como sucedeu no Panafrica Rally e no Rali de Marrocos, Patrão tripular uma KTM configurada para os desafios típicos da prova que considera “emblemática”. Um dos eventos que lhe têm sido possíveis fazer, dada a sua ‘agenda’ internacional.

“Tenho participado nas provas que me são possíveis. Portalegre é emblemática, é a mais antiga e a de maior renome a nível nacional. Estive em Reguengos há menos de uma semana e não podia deixar Portalegre de fora”, explica o piloto de Seia.

Mário Patrão encara o evento do ACP Motorsport como encarou os dois eventos que fez recentemente no norte de África: “É mais um grande treino, o segundo em território nacional. São mais quilómetros em cima da mota o que para mim é muito bom. Claro que o facto de ser a primeira prova do CNTT, para mim, tem sempre algum peso”.

A prova arranca amanhã com o prólogo de seis quilómetros, que se disputa nas Coutadas e o segundo setor seletivo de 80 km. No sábado Mário Patrão realiza o terceiro setor cronometrado de 350 km, com partida no Crato e chegada a Portalegre. A cerimónia de pódio está agendada para as 17h00.