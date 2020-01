Motociclismo Mário Patrão em grande recuperação no ‘Dakar’ Por

Um dia depois de sofrer um revés com uma avaria na KTM 450 Rally # 31, Mário Patrão realizou uma grande recuperação na quarta etapa do 42º Rali Dakar.

Na tirada que hoje ligou Neom a Al-`Ula, com uma especial de 453 km, o piloto de Seia subiu 60 posições, depois de ter largado para a tirada da posição 103, como consequência dos percalços da véspera.

O terreno foi variando, entre areia, gravilha e planícies com alguma vegetação, onde Mário Patrão foi 42º, mitigando parte da hora e meia perdida no dia anterior a reparar a sua moto.

“Comecei a etapa com o único objetivo de subir na tabela e recuperar as posições perdidas. Ultrapassar 60 pilotos, no meio do pó não foi tarefa nada fácil, mas estou muito satisfeito com o resultado de hoje”, começou por dizer o piloto beirão no final da tirada.

Mário Patrão estava preparado para tudo neste quarto dia de corrida: “Sabia que não podia ter erros na navegação, nem ser penalizado, e felizmente consegui cumprir a minha meta para hoje. As etapas possuem uma multiplicidade de solos o que te obriga a uma atenção redobrada, começas com a mota a fugir na gravilha e passados uns escassos km já tens de estar focado em ultrapassar areia com pedras à mistura, rios e pistas rápidas. Tem sido um Dakarem que a adrenalina está ao rubro”.

Amanhã disputa-se a quinta etapa que ligará Al-`Ula a Há’il ao longo de uma especial de 353 km que se antevê particularmente difícil. Um percurso predominantemente dominado pela areia, também rochas gigantescas que servirão como pontos de referência para evitar erros de navegação que podem custar muito caro.