Motociclismo Mário Patrão adotou “navegação cautelosa” no começo o ‘Dakar’ Por

Mário Patrão optou por ser cauteloso na primeira etapa do Rali Dakar 2019, que segunda-feira se disputou entre Lima e Pisco.

Foram 330 quilómetros, 84 dos quais cronometrados, onde o piloto português da KTM Factory Racing quis ‘sentir’ o terreno e onde não arriscou minimamente.

Patrão foi o terceiro melhor piloto português das motos, mas mais importante do que o 36º tempo alcançado foi concluir a tirada sem problemas, como fez questão de salientar: “Foi a primeira etapa e o primeiro verdadeiro contacto com a areia do Peru. Saímos pela ordem inversa, ou seja do último para o primeiro, o que necessariamente me levou a adotar uma navegação cautelosa e me fez perder algum tempo”.

“Temos muitas etapas pela frente e neste momento há que lutar para sentir a areia como sendo a minha praia. A segunda etapa inicia-se pelas 8 horas locais”, acrescentou o piloto de Seia, numa alusão a uma tirada que terá 554 quilómetros, dos quais 342 cronometrados. Terá a particularidade de serem os carros a abrir a pista, numa jornada em que a navegação deverá ser muito complicada.