Motores Mário Franco quer lutar pelo título Por

Mário Franco inicia a temporada no Raid Paraíso TT de Góis, primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que tem lugar no próximo fim de semana.

Aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo o piloto preparou a sua participação, numa competição onde, após as excelentes exibições do ano passado – cujo ponto alto foi o triunfo em Idanha-a-Nova –, aposta na renovação do cetro.

Nesta primeira prova Mário Franco será acompanhado por Rui Franco, ainda que nas restantes provas do campeonato o navegador seja Matias Guilherme. Mas seja em que moldes for a intenção claramente é sempre a de lutar pelas primeiras posições.

“Nesta temporada de 2019 a Franco Sport vai continuar com os mesmos pilotos do ano passado e vamos ter algumas caras novas que integraram a equipa este ano. Da minha parte vou lutar pelo título de campeão absoluto”, começa por referir o piloto.

Mário Franco mostra-se confiante para a nova época: “Quero fazer boas provas com resultados coerentes que me permitam chegar ao lugar mais alto do pódio no final da época. Estamos bem preparados para o que aí vem e estamos muito motivados para o arranque do CNTT. Acima de tudo esperamos passar uma boa imagem dos nossos patrocinadores e fazer um bom trabalho”.

O 26º Raid Paraíso TT de Góis vai-se cumprir entre a Serra do Rabadão e o vale do Rio Ceira e vai contar com percursos de troços rápidos e exigentes. No Sábado será disputado o Prólogo que vai ser composto por cerca de 12 km, todos percorridos na Serra do Rabadão. Já no Domingo será cumprida uma especial com 97 km que será percorrida por duas vezes. No total, a prova contará com cerca de 206 km disputados ao cronometro.