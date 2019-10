Motores Mário Franco apostado em terminar a época “da melhor maneira possível” Por

Mário Franco, acompanhado por Nuno ‘Matias’ Guilherme, enfrenta mais uma edição da Baja Portalegre 500, tendo como objetivo principal alcançar o melhor resultado ‘à geral’ da classificação dos SSV.

O piloto e gestor da Franco Sport volta a alinhar aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo, máquina que tem demonstrado a sua fiabilidade e competitividade nas provas que tem disputado esta temporada.

Mário Franco parte motivado para aquela que é considerada a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional, ciente das dificuldades que encerra um evento com a dimensão daquele que o ACP organiza.

“A Baja Portalegre é sempre uma das provas mais importantes em que participamos não só por toda a sua história, mas pelo nível competitivo que apresenta. Acreditamos que podemos obter uma boa classificação, essa é a nossa meta principal, mas também queremos mostrar o nosso potencial e terminar a temporada de 2019 da melhor maneira possível”, afirma o piloto de Alenquer.

Mário Franco está assim com uma disposição e motivação enormes para a corrida que tem de enfrentar no próximo fim de semana: “Vamos dar o nosso melhor para cumprir com este objetivo e fechar com chave de ouro a época desportiva”.

A Baja Portalegre 500 será composta por um total de 435 quilómetros cronometrados. Desportivamente, a prova tem início no dia 26 de outubro, com a realização do prólogo de 5,35km a que se segue, da parte da tarde, o primeiro troço disputado ao cronómetro composto por 80km. No Sábado dia 27, a prova prossegue logo pela manhã com a realização do segundo e último setor seletivo que terá 350km.