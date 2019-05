Motores Mário Franco começa forte na planície alentejana Por

Mário Franco e Nuno Matias Guilherme não podiam começar de melhor forma a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, uma vez que assumiram a competição destinada aos SSV na prova alentejana.

E se no prólogo o mais rápido foi Francisco Guedes o mais rápido, no primeiro setor seletivo – interrompido devido a um incêndio que deflagrou junto do percurso – Mário Franco foi mais rápido, conseguindo tirar o máximo do seu Yamaha para chegar à liderança.

Nesta primeira etapa Pedro Santinho Mendes, o líder do campeonato, foi quem mais se aproximou de Franco, terminando o dia a 48s do piloto que lidera esta Baja, e 15 segundos à frente do brasileiro Cristiano Batista, que terminou a tirada na terceira posição, liderando entre os Veteranos.

“Correu tudo muito bem independentemente do resultado. Estou mesmo muito contente com a fiabilidade do carro e com a forma como decorreu a prova. Para já estamos satisfeitos com o nosso trabalho porque tanto o carro como a minha prestação foram irrepreensíveis. Domingo temos mais 75 km pela frente e vamos ver os resultados finais. O objetivo é fazer a gestão da corrida e chegar ao fim com um bom resultado”, afirmou Mário Franco no final do dia.

À exceção do líder da prova, todo o restante top dez é ocupado por pilotos que tripulam os competitivos Can-Am Maverick. Marco Pereira, Pedro Carvalho, Filipe Cameirinha e Aristides Mafra ocupam as posições seguintes e estão todos a menos de 4 minutos do líder da prova. Tiago Guerreiro, em Polaris, está na frente da classificação TT2 para máquinas sem motorização Turbo e também na competição destinada aos Polaris RZR.

Na classificação Júnior, reservada aos pilotos mais jovens, quem está na frente é Gonçalo Guerreiro (Can-Am) e na Classe Promoção, Helder Novo (Can-Am) segue em primeiro lugar. Destaque para a participação de Dorothee Ferreira (Can-Am), a única senhora a disputar esta Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

Na Classe Open Taça Yamaha é Mário Franco quem lidera enquanto na classe Stock, Vasco Melo, que regressou às competições nesta prova alentejana, está à frente tendo ganho 15,9 segundos ao francês Eric Steichen, o atual líder desta classe.

No que diz respeito à competição dos Can-Am Rui Farinha está à frente da classe Stock e Pedro Santinho Mendes lidera entre os Open.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal prossegue este domingo com um derradeiro setor seletivo de 78 km.