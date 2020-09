Nas Notícias Marcelo teve mandato “positivo”, mas Presidente precisa de ser “diferente” Por

Ana Gomes elogiou o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, considerando-o “positivo”, mas explicou que o Presidente da República precisa de ser “diferente”, motivo que a levou a entrar na corrida a Belém.

“Faço um balanço positivo do mandato do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, desde logo pela descrispação que conseguiu introduzir numa sociedade que estava muito crispada. Muito crispada até por aspetos que tinham a ver com a personalidade do anterior Presidente da República”, afirmou, referindo-se a Aníbal Cavaco Silva, ao apresentar a candidatura, na Casa da Imprensa, em Lisboa.

Já o Presidente Marcelo teve uma boa “coabitação” com o Governo de António Costa, mas Portugal precisa de um Presidente de esquerda, permitindo “estabilidade” ao executivo do PS para este poder avançar com “reformas de fundo”.

“Candidato-me porque acredito que Portugal precisa de uma Presidência da República diferente, de uma Presidente que dê garantias de independência, que sirva o interesse nacional e não tenha medo, nem peias, de ir contra interesses instalados”, insistiu a antiga eurodeputada (eleita pelo PS).

Ana Gomes entrou na corrida a Belém porque o país precisa de “uma Presidente livre de compadrios e de comprometimentos, que se empenhe para que as instituições da República funcionem com meios adequados e com mais eficácia, transparência, integridade e mais solidariamente”.

Precisa “de uma Presidente que, respeitando os limites da Constituição, zele pelos direitos dos cidadãos e estimule a sociedade civil a escrutinar, a pedir contas a quem governa e decide. Portugal precisa de uma Presidente que colabore com os governos, sejam de que partido forem – sem se deixar condicionar ou ser refém de agendas partidárias”, concluiu.