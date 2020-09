Nas Notícias “A TVI nem um obrigado me deu”, diz Gustavo Santos Por

Gustavo Santos confessou o desagrado pela forma como foi afastado pela TVI do programa ‘’Querido, Mudei a Casa’, que apresentava há dez anos.

“Há uma coisa chamada humanidade, que parece ter-se esquecido nas grandes empresas”, começou por referir, em declarações à Flash.

“A TVI nem um obrigado me deu. Nem um telefonema me fez”, revelou, explicando que soube que tinha sido afastado por uma produtora.

No entender de Gustavo Santos, terá sido afastado por adotar um ‘low profile’.

“Não sou um menino que diz que sim a tudo. Não tenho redes sociais. Não vou a festas obrigado, nem me exponho”, argumentou.

Substituído por João Montez na apresentação do programa, Gustavo Santos declarou estar “na boa”, saindo “sem ressentimentos”, mas com críticas ao sucessor.

“Não me parece que o João Montez tenha perfil para aquele tipo de programa, mas não vou contestar as decisões dos outros”, comentou, acrescentando que “nunca foi” uma “cara” da TVI, ao contrário do sucessor.