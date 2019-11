Marcelo Rebelo de Sousa chega a Roma para visita de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega hoje à tarde a Roma para uma visita de Estado de dois dias e meio, que termina em Bolonha, na quarta-feira, para aprofundar as relações políticas bilaterais.

Nesta visita à quarta maior economia da União Europeia, Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e pelos deputados à Assembleia da República Jorge Lacão, do PS, Adão Silva, do PSD, Bruno Dias, do PCP, e Ana Rita Bessa, do CDS-PP.

O programa começa hoje ao fim do dia, em Roma, com uma receção à comunidade portuguesa. De acordo com uma estimativa consular, residem em Itália cerca de sete mil portugueses, grande parte deles estudantes, e perto de metade na região do Lazio, onde se encontra a capital, Roma.

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa é recebido oficialmente no Palácio do Quirinal pelo Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, estando previstas declarações conjuntas à comunicação social no final.

Depois, reúne-se com a presidente do Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e tem um encontro seguido de almoço com o primeiro-ministro Giuseppe Conte, na sede do Governo italiano.

Mais tarde, tem ainda uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico, e um jantar oficial em sua honra oferecido pelo Presidente da República Italiana.

Na quarta-feira de manhã, Marcelo Rebelo de Sousa presta homenagem ao soldado desconhecido, antes de viajar de comboio de Roma para Bolonha, para um dia dedicado “à importância da educação e do ensino superior”.

Esta é a sua 16.ª visita de Estado e a sua quarta deslocação a Itália como chefe de Estado, onde foi logo no início do seu mandato, em maio de 2016, tendo sido recebido na altura em Roma pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella.

Em maio de 2018, Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Florença, para uma conferência sobre a Europa, e em maio deste ano participou em Nápoles numa reunião da organização empresarial Cotec Europa, iniciativas em que Sergio Mattarella também marcou presença.

O Presidente de Itália, por sua vez, efetuou uma visita de Estado a Portugal em dezembro de 2017.

Os dois estiveram juntos uma dezena de vezes, sobretudo em encontros do Grupo de Arraiolos, que junta presidentes europeus sem poderes executivos, e da Cotec Europa – que segundo a Presidência da República “têm permitido fomentar o diálogo bilateral ao mais alto nível”.

O chefe de Estado vai a Itália num quadro de relações bilaterais caracterizadas como de “nível de excelência”, para “confirmar o dinamismo e vitalidade do relacionamento luso-italiano e abordar um conjunto de temas de interesse mútuo nos contextos europeu e internacional”, lê-se na mesma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet.