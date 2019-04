Marcelo exprime pesar aos familiares e vai falar com Presidente alemão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, exprimiu hoje pesar aos familiares das vítimas do acidente com um autocarro turístico na Madeira, referindo ter a informação de que eram de nacionalidade alemã.

Em declarações no exterior do Palácio de Belém, em Lisboa, em direto para o Telejornal da RTP, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que irá falar com o seu Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, na quinta-feira.

“Amanhã [quinta-feira] mesmo tinha aprazado uma conversa com o Presidente alemão. Aproveitarei para lhe apresentar o pesar do povo português pelo sucedido”, disse o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha planeado partir hoje à noite para a Madeira num avião da Força Aérea Portuguesa na sequência do acidente que provocou pelo menos 28 mortos, anunciou nestas declarações à RTP que adiou essa deslocação para dar prioridade ao transporte de feridos.

“Mas deixe-me que aproveite este momento para exprimir o pesar de todos os portugueses, sobretudo dirigido para os familiares das vítimas, ao que me dizem, todos alemães. Significa o pesar e a solidariedade num momento trágico para essas vidas, para essas famílias, para esses familiares”, afirmou.

O Presidente da República manifestou também “solidariedade em relação ao povo madeirense, às suas autoridades em geral, mas ao povo madeirense” e deixou “uma palavra de apoio àqueles que têm trabalhado para enfrentar esta situação” e “uma palavra dirigida ao futuro”.

“Este é um momento muito difícil, um momento de pesar, mas é um momento também de se olhar para o futuro da Madeira, e olhar para o futuro das relações da Madeira, que é uma região autónoma aberta a todo o mundo, com esse outro mundo”, considerou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “aquilo que aconteceu e que cala fundo no coração de todos os portugueses não pode de algum modo ensombrar aquilo que tem sido o contributo da Madeira nessa abertura ao mundo”.

Pelo menos 28 pessoas morreram num acidente com um autocarro turístico hoje em Santa Cruz, na Madeira, disse o presidente do município, Filipe Sousa.

Entre as vítimas mortais há “Vários cidadãos estrangeiros”, segundo o Governo Regional.

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.