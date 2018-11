Marcelo anuncia acordos sobre educação, saúde, cultura, justiça, economia e finanças

O Presidente português anunciou hoje que Portugal e Angola vão assinar na sexta-feira acordos nas áreas da educação, saúde, cultura, justiça, economia e finanças e disse esperar que “sirvam necessidades concretas dos povos”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, em conferência de imprensa conjunta com o Presidente de Angola, João Lourenço, que hoje recebeu, no início da sua visita de Estado a Portugal.

“Os políticos servem os Estados para servirem os povos. Por isso, é bom que os acordos a celebrar amanhã na educação, na saúde, na cultura, na justiça, na economia, nas finanças, sirvam necessidades concretas dos povos”, afirmou.

“Por isso, é bom que o empenho na construção de atrativo ambiente empresarial e na diversificação e descentralização económicas reforcem as legítimas expectativas dos povos”, acrescentou o chefe de Estado português.

Após uma cerimónia de receção com honras militares na Praça do Império, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço, acompanhado pela mulher, Ana Dias Lourenço, entraram na Sala das Bicas do Palácio de Belém pelas 11:55, seguindo-se um encontro entre os três.