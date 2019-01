Desporto Maradona renova como treinador dos mexicanos do Dorados de Sinaloa Por

O argentino Diego Maradona renovou contrato como treinador do Dorados de Sinaloa, mas sábado não se sentará no banco, no primeiro jogo do clube mexicano de futebol da segunda divisão, comunicou hoje o seu advogado.

Maradona, considerado um dos melhores jogadores da história do futebol, tem apresentado problemas físicos limitativos ao nível dos joelhos e vai falhar a estreia no torneio de encerramento do Dorados de Sianloa, em casa, frente ao Celaya, para realizar exames médicos de rotina.

“Diego Maradona vai continuar no Dorados de Sinaloa e treinar o clube na temporada de 2019. Depois de exames médicos de rotina na Argentina irá juntar-se ao plantel”, escreveu na sua conta do Twitter o advogado do argentino, Matías Morla.

Maradona chegou ao Dorados de Sinaloa em setembro de 2018, numa altura em que se encontrava na parte inferior da tabela classificativa, e conseguiu levar o clube a disputar o torneio de encerramento e lutar pela subida à primeira divisão.