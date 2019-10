Motores Manuel Sousa na aprendizagem do Cupra TCR em Boticas Por

Manuel Sousa estreou-se aos comandos do Cupra TCR disponibilizado por Pedro Marques na Rampa de Boticas e pode dizer-se que fez uma boa aprendizagem do carro, conseguindo a segunda posição na Divisão Turismo 4.

O objetivo do piloto de Braga na derradeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019 era conhecer e adaptar-se ao carro, algo diferente do Seat Leon TDi a que estava habituado. E não se deu mal.

Logo no primeiro dia do evento da Demoporto Manuel Sousa conseguiu ronda entre os melhores da sua classe, imiscuindo-se entre os 15 primeiros da classificação geral absoluta, sendo segundo dos Turismo 4 com uma primeira subida de prova em 3m06,955s.

No domingo, onde devido a um problema técnico o piloto minhoto não completou a segunda subida de prova, conseguiria melhorar a sua prestação na derradeira subida oficial, baixando para 2m50,753s, ‘selando’ a segunda posição dos Turismo 4 e confirmando a evolução aos comandos do Cupra TCR.

“Este carro nada tem a ver com o Seat Leon TDi. É muito mais exigente e preciso de mais tempo para aprender e adaptar-me ao seu comportamento”, referiu Manuel Sousa após a prova, acrescentando: “Aos poucos vim a melhorar os meus tempos. Mas há ainda muito para trabalhar”.