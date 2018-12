Motores Mais um piloto do DTM a ‘saborear’ a Fórmula E Por

Depois de Gary Paffett é a vez de outro britânico a competir no DTM, Jamie Green, experimentar as sensações aos comandos de um monolugar Gen2 de Fórmula E

O piloto da Audi no Campeonato Alemão de Carros de Turismo terá a oportunidade de ensaiar um dos monolugares da equipa da marca dos quatro anéis na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA aquando da prova de Marrocos, a 13 de janeiro.

“É oficial. Vou voltar a um monolugar depois de uma longa espera. Vou guiar um Audi no teste que vai decorrer em Marraquexe”, fez saber Green através da sua conta no Twitter.

No DTM o piloto britânico tripula um Audi S5 DTM, devendo participar no ensaio em território marroquino ao longo do habitual piloto de ensaios e também piloto da marca de Ingolstadt, Nico Muller. O suíço já tinha testado em Ad Diriyah, no dia a seguir à primeira prova da quinta temporada de Fórmula E.

Jamie Green vai participar nuns testes onde desta vez a Audi não terá uma mulher a participar, sendo que é a primeira vez que tripula um monolugar desde dezembro de 2004, quando lhe foi dada a oportunidade de ensaiar o McLaren de Fórmula 1, tal como sucedeu na altura com o seu compatriota Alex Lloyd.