Félix da Costa quer “levar luta pelo título” da Fórmula E para Nova York

António Félix da Costa disputa este fim de semana em Berna (Suíça) a 11ª prova do Campeonato FIA de Fórmula E 2018/2019, e está apostado em recuperar pontos face ao líder da competição.

O piloto da BMWi Andretti quer a todo o custo levar a questão do cetro para a derradeira etapa do campeonato, em Nova York.

À chegada à Suíça Jean-Eric Vergne comanda a tabela classificativa de pilotos com 102 pontos , mais 20 pontos do que Félix da Costa, sendo que os cinco primeiros ainda têm possibilidades matemáticas de discutir o título. Um bom resultado em Berna é essencial para que o piloto de Cascais se mantenha na ‘corrida’ pela vitória no campeonato.

“Tenho estado sempre no grupo 1 da qualificação e isso tem obviamente prejudicado a minha posição de largada nas corridas. Ainda assim temos recuperado muito nas corridas e feito boas provas”, começa por assinalar Félix da Costa em vésperas da jornada helvética da Fórmula E.

O piloto português da BMW já estabeleceu a abordagem para a prova de Berna: “Este fim de semana é um circuito novo para as equipas e todos os pilotos que estão na luta pel título estarão no grupo 1, portanto será fundamental batê-los na qualificação e depois adotar uma estratégia agressiva para conseguirmos recuperar bons pontos face ao Vergne, ao Lotterer e ao Di Grassi”.

“Definitivamente quero levar esta luta pelo título para Nova York e seria mais agressivo do que o costume nas lutas em pista”, prometeu António Félix da Costa, que sabe que na prova Suíça se ‘joga’ quase o ‘tudo ou nada’ do campeonato, quando estão 75 pontos em disputa, juntando os pontos da corrida, da ‘pole position’ e da volta mais rápida em prova.

O circuito citadino de Berna tem um perímetro de 2.750 quilómetros, um total de 14 curvas, oito delas para a esquerda. Sendo uma novidade para todos os participantes os dados conseguidos no simulador são importantes, mas também os conseguidos nos primeiros treinos, sendo certo de que se trata de uma pista onde é difícil de ultrapassar.