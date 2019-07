Motores Recordando a prova de Fórmula E em Nova York onde Félix da Costa subiu ao pódio Por

A penúltima prova do Campeonato de Fórmula E 2018/2019, disputada nas ruas de Nova York, viu António Félix da Costa subir ao pódio após uma sensacional ascensão.

Largando apenas da oitava posição o piloto português da BMWi Andretti foi evitando os toques que levaram ao abandono de alguns dos seus adversários, e com ultrapassagens muito bem conseguidas no traçado ‘desenhado’ no terminal de cruzeiros de Brooklyn acabou a prova a discutir a segunda posição com Mitch Evans.

Mas nada como as imagens desta corrida ganha por Sebastien Buemi, que largou da ‘pole position’ e nunca deixou o comando.