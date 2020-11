Nas Notícias Mais 78 mortos e 5839 novos casos de covid-19 Por

Foram registados em Portugal, no último período de 24 horas, 78 mortos e 5839 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Foi o segundo pior dia, no balanço geral, da pandemia, superado apenas pelos dias 11 de novembro, com 82 óbitos, e 7 de novembro, com 6640 novos casos.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 45 das 82 mortes e 3567 dos 5839 novos casos de infeção.

Estão ativos 81 141 casos em Portugal.

Com 3336 pessoas curadas nas últimas 24 horas, o total de recuperações é agora 113 689.

Ainda segundo os dados da DGS, estão contabilizados 3181 mortes e 1 798 011 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.