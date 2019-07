Maior partido da oposição em Cabo Verde com nova direção este ano e congresso em 2020

O maior partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV, vai escolher uma nova direção ainda este ano e, em 2020, irá realizar o seu XVI congresso, que pretende que seja um momento alto e de debate do futuro do país.

O anúncio foi realizado hoje pelo porta-voz do Conselho Nacional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), que esteve desde sábado reunido na cidade da Praia.

Segundo Démis Lobo, o PAICV vai reunir-se no seu XVI Congresso no primeiro trimestre de 2020.

Ainda este ano, será eleita a nova direção do partido, à qual a atual presidente do partido, Janira Hopffer Almada, ainda não manifestou a intenção de se candidatar.

Citado pela agência de notícias de Cabo Verde, Inforpress, Démis Lobo disse que o Conselho Nacional do PAICV analisou e aprovou “um plano de atividades que elege a formação dos militantes, com vista a uma maior apropriação dos valores e princípios do PAICV à melhoria organizacional, como elemento chave e crucial para os próximos tempos”.

Os conselheiros decidiram apelar às estruturas do partido e aos seus militantes para começarem a “mobilizar-se no sentido de transformar o XVI Congresso do PAICV num momento alto e de debate do futuro do país”.

Démis Lobo disse que Cabo Verde tem um Governo que, diante de “fortes contestações nas ruas”, se limita a fazer “considerações depreciativas” relativamente a movimentos cívicos “legítimos”.

Sobre as eleições autárquicas que se realizam no próximo ano, assegurou que em vários concelhos há pré-candidatos que já manifestaram as suas disponibilidades, mas que a decisão da escolha só será tomada depois do congresso, segundo a Inforpress.