Motores Luís Rego vence novamente em Santa Maria

Luís Rego e Jorge Henriques repetiram o triunfo alcançado no ano passado no Rali Além Mar Santa Maria.

A dupla do Skoda Fabia R5 levaram a melhor numa prova que foi dominada por Diogo Gago e Victor Calado, até estes serem forçados a abandonar devido a um acidente.

O piloto algarvio, que substituiu Bernardo Sousa no Citroën C3 R5 do Team Play Autoaçoriana esteve imparável enquanto esteve em prova, e não fosse o percalço certamente subiria ao lugar mais alto do pódio, que assim foi para Rego, que consegue pontos importantes para o Campeonato dos Açores do Rali, onde o piloto procura o segundo título.

Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues foram segundos a bordo do Peugeot 208 R2 e dessa forma impuseram-se nas duas rodas motrizes, fazendo antever uma luta renhida por esta categoria no campeonato, onde Henrique Moniz e Jorge Diniz, em carro idêntico, fecharam o pódio.

“Tivemos uma manhã difícil mas continuámos na luta e acabámos por conseguir a vitória que nos vinha a fugir há demasiado tempo. Estamos focados na revalidação do título. Ficámos muito felizes: primeiro pelo resultado em si, mas também porque finalmente posso cumprir a promessa que fiz a mim mesmo de dedicar a vitória ao Comissário Paulo Parece”, confessou no final Luís Rego.

A próxima prova do Campeonato acontece a 13 e 14 de Setembro com o Rali Ilha Lilás.