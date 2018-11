Motores Luís Rego Campeão de Ralis dos Açores Por

Luís Miguel Rego sagrou-se Campeão de Ralis dos Açores ao vencer a derradeira prova da competição, disputada este fim de semana na ilha de São Miguel.

Acompanhado por Jorge Henriques, e aos comandos de um Skoda Fabia R5 – em vez do Ford Fiesta R5 que tripulou ao longo da temporada, devido ao acidente sofrido no Rali do Pico – o piloto açoriano impôs-se no Lotus Rallye.

Foto: Delia Bett

No evento organizado pelo Grupo Desportivo Comercial, Rego teve um opositor à altura em Ruben Rodrigues, que aos comandos de um Skoda Fabia R5 entrou no rali a vencer e foi o primeiro líder da prova, mas Luís Rego assumiria a primeira posição logo após a primeira especial e daí não mais saiu.

Pepe Lopez, em Citroën DS3 R5, acabou por ser protagonista. O espanhol atacou forte e acabaria mesmo por chegar ao segundo posto, terminando a menos de três segundos de Luís Miguel Rego, com Ruben Rodrigues a ter de se contentar com o último lugar do pódio, a quase nove segundos do vencedor.

O top cinco desta última prova do Campeonato de Ralis dos Açores foi completada por Pedro Vale, que aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX foi quarto a mais de quatro minutos e meio do vencedor, e por Rafael Botelho, que no Citroën DS3 R3T venceu as duas rodas motrizes.