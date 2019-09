Motores Campeão dos Açores no Rali Terras D’ Aboboreira Por

Luís Rego vai marcar presença no Rali Terras D’Aboboreira, que vai para a estrada nos próximos dias 6 e 7 de setembro, marcando o regresso do Campeonato de Portugal da especialidade (CPR).

O Campeão dos Açores alinha na prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, a sétima da temporada no CPR, no Ford Fiesta R5 da Rego Jr Competições e acompanhado por Jorge Henriques, sendo a segunda vez que participa numa prova do campeonato nacional.

Rego – que só competiu no continente pela primeira vez no Rali de Mortágua de 2008 – explica que a intenção não é disputar “o Campeonato de Portugal de Ralis de forma continuada”, mas sim ganhar experiência de uma prova que desconhece “completamente”.

O piloto da ilha de São Miguel disputa o Rali Terras d’Aboboreira “sem qualquer pressão”, embora encare com empenho e de forma profissional esta participação. “Vamos tentar andar depressa e sempre dentro do nosso ritmo, sem nos envolvermos em lutas que não são as nossas e tentar terminar na melhor posição possível”.