Motores Luís Rego ao ataque do título açoriano no Lotus Rallye Por

Luís Rego aborda o Lotus Rallye, última prova do Campeonato dos Açores de Ralis, com o objetivo de alcançar o título regional.

O piloto açoriano vem de um Rali do Pico onde a sua prova acabou abruptamente devido a um acidente provocado por outro concorrente – Bernardo Sousa, cujo carro estava atravessado na estrada em plena classificativa – e agora quer ‘virar a página’.

Foto: AutoSport

Rego e o seu navegador, Jorge Henriques, apresentam-se à partida da prova do Grupo Desportivo Comercial aos comandos de um Skoda Fabia R5 preparado pela ARC Sport, e mostra-se confiante para o rali do próximo fim de semana.

“Apesar do que aconteceu no Pico, a nossa motivação é a mesma, continuamos na luta pelo campeonato e só dependemos de nós”, recorda o piloto insular, que face aos danos no Fiesta R5 do Team Além Mar se viu obrigado a alugar o Skoda.

“Preferíamos correr com um carro a que estamos habituados mas, sendo isso impossível, optámos por uma viatura que nos dá todas as garantias de podermos lutar pelo título nas melhores condições”, confessa Luís Regio, que terá de se adaptar rapidamente ao carro checo e adequá-lo ao seu estilo de condução.

O Lotus Rallye começa na sexta feira, dia 9 com uma super especial, realizada na própria vila da Ribeira Grande. No sábado correm-se duas especiais, que serão percorridas por três vezes.