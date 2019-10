Motores Luís Rego sagra-se campeão dos Açores Por

Luís Miguel Rego e Jorge Henrigues sagraram-se campeões do Açores de Ralis depois da vitória conseguida este fim de semana no VII Pico Play Auto Açoreana Rally pelo segundo ano consecutivo.

O título da dupla do Skoda Fabia R5 já se adivinhava, uma vez que chegou a esta derradeira prova do ‘Regional’ açoriano com uma confortável vantagem pontual.

Luís Rego – que foi o 14º campeão na história do campeonato dos Açores de ralis – beneficiou do abandono de Diogo Gago e Victor Calado, que sofreram uma avaria do Citroën C3 da Sports & You na penúltima especial.

Até à desistência o piloto algarvio liderava o rali, comando que assumiu logo no início da prova. Um pouco à semelhança do que sucedeu em 2018, quando estava na primeira posição e também teve de desistir.

No segundo posto, atrás de Luís Rego, a mais de 1m54s terminaram Ruben e Estevão Rodrigues, que aos comandos de um Peugeot 208 R2 venceram as duas rodas motrizes, com Henrique e Jorge Diniz, em carro idêntico, a ocuparem o último lugar do pódio.

No Troféu de Ralis dos Açores Filipe Pires e Vasco Mendonça impuseram o seu Mitsubishi Evo X, enquanto Filipe Marques e Edgar Silva, em Citroën Saxo Cup, ganharam o Troféu de Ralis do Canal dos Açores.