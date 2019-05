Motores Luís Portela de Morais espera “uma corrida dura” no Alentejo Por

Luís Portela tem a tarefa de defender as cores da Eight by MRacing na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, que marca o regresso do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno ao Alentejo e ao concelho de Reguengos de Monsaraz.

O piloto BP Ultimate/Castrol não espera facilidades num terreno onde a formação liderada por Maniel Russo Jr. ‘joga em casa’ e em várias frentes.

“Esta é uma corra especial para a equipa, pois corremos apenas a 60 quilómetros de casa. E assim desperta-nos um carinho especial. Vai ser muito dura, seguramente, na senda das passadas edições. Desafiante, mas é também isso que torna esta baja uma das melhores corridas do campeonato”, salienta o responsável da Eight by MRacing.

Já Luís Portela de Morais considera que esta “uma corrida dura, onde se espera que esteja muita água, o que vai dificultar a vida de pilotos e máquinas”. E lamenta “que esta seja uma corrida pequena”, porque conhece “bem aquele terreno e partir do 20º posto vai complicar” a sua tarefa. “Apesar disso estamos motivados em alcançar um bom resultado”, remata.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá início na manhã de sábado, dia 25 de maio, altura em que se disputa o prólogo de 7,25 Km. Ainda no sábado cumpre-se o primeiro setor seletivo com 151 km. No domingo, realiza-se a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 80 km.