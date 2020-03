Motores Luís Cidade imparável na Baja ACP Por

Luís Cidade e Pedro Mendonça, em Can-Am Maverick X3, venceu de forma categórica a competição SSV da Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola.

Desde cedo a dupla evidenciou um andamento muito rápido, impondo-se no primeiro dia ao ser o mais rápido no setor de 60km com uma margem que lhe permitiu terminar a etapa na frente da classificação geral.

No domingo, tendo partido com uma vantagem de mais de um minuto para o segundo classificado, soube gerir com rigor e eficácia a sua prova por forma a alcançar a vitória.

Luís Cidade ficou naturalmente satisfeito: “Foi uma boa corrida para nós. O carro portou-se lindamente mesmo nos pisos de areia e estou contente com a nossa prestação. Gostei muito da prova uma vez que era muito interessante e variada em termos de pisos o que nos agradou muito”.

“O primeiro dia correu muito bem tivemos apenas alguns percalços com a sinalização. Já no segundo dia entrámos menos ao ataque e fizemos a gestão da prova até ao fim. Conseguimos vencer o que é excelente e tenho a agradecer à minha equipa por todo o trabalho realizado”, referiu acrescentou no final da prova em Santiago do Cacém.

Luís Cidade estará de regresso às competições de 27 a 29 de março altura em que se disputa a segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a Baja TT do Pinhal que irá percorrer pistas dos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão.

Imagens das duas etapas da prova organizada pelo ACP Motorsport.