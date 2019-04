Lucro do Bank of America sobe 5,7% para 6,47 mil ME no 1.º trimestre

O Bank of America teve um lucro recorde de 7,31 mil milhões de dólares (6,47 mil milhões de euros) no primeiro trimestre de 2019, um aumento de 5,7 por cento face ao período homólogo.

O Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos em ativos, informou hoje em comunicado que o seu lucro líquido por ação se fixou em 70 cêntimos de dólar por ação, entre janeiro e março, face aos 62 cêntimos de dólar registados no mesmo período do ano passado, uma subida de 13 por cento.

O resultado ficou acima do esperado pelos analistas, que antecipavam um lucro de 66 cêntimos de dólar por ação.

O grupo teve receitas de 23 mil milhões de dólares (20,36 mil milhões de euros) nos três primeiros meses do ano, em linha com o registado no primeiro trimestre de 2018, registando um ligeiro recuo de 0,3 por cento.

O total de empréstimos concedidos no primeiro trimestre ascendeu a 944 mil milhões de dólares (835,5 mil milhões de euros), um aumento de 1 por cento face ao período homólogo.

Já os depósitos subiram quase 5 por cento até 1,36 mil milhões de dólares (1,20 mil milhões de euros) nos primeiros três meses do ano.

O presidente executivo Brian Moynihan destacou, citado pela agência Efe, que os resultados foram históricos e apontou a solidez do “crescimento económico e das atividades de consumo nos Estados Unidos”, apesar de “um ambiente complicado nos mercados de capital”.

“Reduzimos as despesas em 4 por cento face ao primeiro trimestre de 2018”, disse também Brian Moynihan, que antecipou melhores resultados no futuro, destacando que o Bank of América aumentará o salário mínimo por hora dos trabalhadores que entrem na empresa e terá 350 novas sucursais em mercados novos e existentes até 2021.

As ações do Bank of América desvalorizavam 2,5 por cento para 29,08 dólares na bolsa de Nova Iorque.