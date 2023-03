Nas Notícias O que é vishing e que cuidados devo ter? Por

Sabe o que é vishing? Fique atento a esta situação e proteja a sua conta bancária. Várias instituições bancárias estão a alertar os seus clientes para o vishing. Conheça em que consiste, esteja informado e acautele a sua conta.

O vishing usa o contacto verbal para levar as pessoas a fazer coisas que elas acreditam serem vantajosas. A palavra vishing é a combinação das palavras “voice” e “phishing”.

Por isso, se receber alguma chamada a solicitar acesso remoto ao seu computador ou smartphone, desconfie de imediato. E não forneça dados pessoais.

Nestas chamadas, o atacante pode fazer-se passar por representante de uma marca informática ou colaborador de empresas que se ligam, supostamente, com a sua instituição bancária.

Deste modo, deve estar particularmente atento a:

1 – Colaborador da Microsoft?

Se a pessoa que lhe liga diz ser colaborador da Microsoft, por exemplo, a informar que detetou falhas de segurança nos acessos ou anomalias nos computadores.

2 – Empresas de investimentos?

Também há relatos de pessoas que dizem ter sido abordadas telefonicamente por pessoas que se faziam passar por colaboradores de empresas de investimentos de fundos, a garantir lucros superiores aos praticados pelo mercado.

3 – Colaborador do seu banco

As situações de vishing podem surgir também por via de pessoas que tentam fazer-se passar por colaboradores do seu banco.

Nesse caso, pedem para confirmar transações suspeitas realizadas na conta bancária. Ao longo da conversa, pedem códigos de autorização para, supostamente, cancelar transações. Os bancos estão frequentemente a avisar que não enviam SMS com códigos de autorização para simular transações bancárias.

É fundamental ter sempre os alertas ligados e não passar qualquer informação sob pena de estar a comprometer os seus dados e conta bancária.

Siga sempre os melhores conselhos e desconfie de qualquer chamada que lhe pareça suspeita.

É crucial estar sempre por dentro de boas dicas e conselhos que deve seguir à risca para se proteger. Saiba como agir se for vítima de fraude bancária ou se tiver problemas com pagamentos bancários.