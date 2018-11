África Luanda vai receber em 2019 capital mundial da paz Por

Luanda vai tornar-se, em 2019, a capital mundial da paz e da amizade entre os povos dos cinco continentes e a diáspora, indicou hoje, em Lisboa, a ministra da Cultura angolana, Carolina Cerqueira.

Discursando durante uma confraternização com artistas e representantes da comunidade angolana em Portugal, no âmbito da Semana Cultural de Angola em Portugal, Carolina Cerqueira indicou que o convite foi feito pela Diretora-geral da UNESCO, Andrew Azulay, durante a visita do Presidente João Lourenço à sede da instituição, em julho deste ano.

Segundo a governante angolana, João Lourenço, que regressou hoje a Luanda após a visita de Estado que efetuou a Portugal entre quinta-feira e sábado, aceitou o convite “de imediato” e garantiu todo o apoio para o sucesso do evento.

“A escolha de Angola comprova o respeito e credibilidade que o nosso país goza a nível internacional na defesa da paz, da amizade e fraternidade entre os povos, assente numa base de diálogo, de mutualismo e de concertação”, sublinhou Carolina Cerqueira.

Nesse sentido, e dirigindo-se à plateia, a ministra da Cultura angolana apelou aos membros da diáspora para “continuarem a dignificar” Angola nos atos e iniciativas que contribuam para “reafirmar a grandeza da alma e identidade angolanas, através de modelos de resiliência, generosidade e determinação, qualidades que os caracterizam”.

Para Carolina Cerqueira, o novo ciclo político que o país conhece “requer de todos o patriotismo e o comprometimento com a defesa do bem comum e do interesse nacional”.

A semana cultural em Portugal, em saudação à visita do presidente angolano, contou com várias manifestações culturais como moda, gastronomia, música, pintura, dança, artes plásticas e literatura, que contaram, entre outros, com a participação de artistas como Waldemar Bastos, Té Macedo, Nadir Tati, Etona, Edy Tussa, Maria Borges, Rose Palhares e Guilherme Guizefe.