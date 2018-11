Nacional Sofia Ribeiro insultada devido a frase de personagem Por

Sofia Ribeiro está a ser alvo de duras críticas devido a uma fala de Cecília, a personagem que interpreta na novela ‘A Teia’, da TVI, em que alegadamente descrimina os moradores do Bairro do Aleixo, no Porto.

Cecília, a personagem interpretada pela atriz, terá dito uma frase alegadamente discriminatória sobre os moradores do Bairro do Aleixo, no Porto.

Ao partilhar uma fotografia nesse papel, Sofia Ribeiro viu muitos seguidores lançarem-lhe insultos e ofensas nas redes sociais, sem conseguirem distinguir a realidade da ficção.

Entre as muitas críticas, há seguidores que são ferozes nas palavras.

“Aprendam que as pessoas de bairro são mais educadas e mais humildes do que vocês! Tentem chegar só ao nosso nível”, pode ler-se.

Em contraponto, há quem defende a atriz e acuse quem escreveu o guião.

Até ao momento, Sofia Ribeiro não se pronunciou sobre o assunto.

Veja a publicação e alguns comentários.