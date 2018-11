Fórmula 1 Lewis Hamilton fecha temporada com vitória no Abu Dhabi Por

Lewis Hamilton concluiu a temporada de Fórmula 1 com mais uma vitória, impondo-se no Grande Prémio do Abu Dhabi.

Mas a corrida deste domingo no Circuito Yas Marina foi marcada por um acidente aparatoso, protagonizado por Nico Hulkenberg, e por um ‘safety car’ virtual que acabaria por ‘jogar’ em favor do Campeão do Mundo.

Neste seu 11º triunfo da época Hamilton partiu melhor do que o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas para assumir a liderança, aproveitando bem a ‘pole position’, mas foi na estratégia adotada que esteve o ‘segredo’ de mais um êxito do britânico do Mercedes # 44.

Uma única paragem nas boxes, no momento em que vigorou um ‘safety car’ virtyal – provocado pelo abandono de Kimi Raikkonen, na sua despedida da Ferrari – Lewis Hamilton pôde depois aproveitar as paragens posteriores dos seus rivais para reassumir o comando da prova.

Embora a Ferrari fosse rápida no ‘pit-stop’ de Sebastian Vettel, o alemão apenas conseguiria chegar à segunda posição, numa prova em que o ‘forcing’ de Max Verstappen lhe permitiu terminar esta última corrida de 2018 no lugar mais baixo do pódio.

A Red Bull tinha anunciado que faria estratégias diferentes para os seus dois pilotos e cumpriu, e a opção adotada para Daniel Ricciardo – a despedir-se da equipa – não funcionou tão bem e o australiano acabou a prova no quarto posto, à frente de Valtteri Bottas. O finalndês foi o mais prejudicado com a estratégia adotada e também por um erro que acabou por lhe custar a perda de posições para os dois pilotos da Red Bull.

O acidente da primeira volta fica na retina, e ficou-se a dever a um toque do Haas de Romain Grosjean no Renault de Nico Hulkenberg, fazendo com que este capotasse em direção às barreiras. Embora o piloto alemão nada tivesse sofrido, a verdade é que demorou a ser retirado do seu monolugar, dada a posição em que este se encontrou. Comissários de pista e bombeiros acabaram por conseguir fazer voltar o Renault para a posição inicial e retirar ‘Hulk’ do carro, com o germânico a seguir para a clínica do circuito como medida de precaução.

Sorte diferente teve Carlos Sainz, que se despediu da Renault com um sexto lugar, à frente de Charles Leclerc, que teve de contentar-se com a sétima posição depois de ter chegado a disputar o sexto posto no começo da corrida. O monegasco despede-se da Sauber a pontuar, enquanto Sergio Perez salvou a honra da Force India com o oitavo posto, relegando os dois pilotos da Sauber para o final do top dez.

De sentido contrário foi a corrida dos pilotos da Toro Rosso, que abandonaram por problemas mecânicos, ainda assim insuficientes para que Fernando Alonso dissesse adeus à Fórmula 1 nos pontos.

Classificação final

1º Lewis Hamilton (Mercedes)

2º Sebastian Vettel (Ferrari) + 2,581s

3º Max Verstappen (Red Bull) + 12,706s

4º Daniel Ricciardo (Red Bull) + 15,379s

5º Valtteri Bottas (Mercedes) + 47,957s

6º Carlos Sainz Jr (Renault) + 1m12,548s

7º Charles Leclerc (Sauber) + 1m30,789s

8º Sergio Perez (Force India) + 1m31,275s

9º Romain Grosjean (Haas) + 1 volta

10º Kevin Magnussen (Haas) + 1 volta