Motores Lourenço Beirão da Veiga em destaque no regresso às pistas em Spa Por

Lourenço Beirão da Veiga esteve em destaque no seu regresso à competição, para uma prova do GT Cup Open Europe em Spa-Francorchamps.

Aos comandos um Mercedes AMG R GT4 da Sports & You, que dividiu com Márcio Basso, o piloto português da Skywalker Racing Management foi quarto classificado na categoria Pro AM nas duas corridas disputadas no traçado das Ardenas no passado fim de semana.

Basso colocou o Mercedes no quinto lugar da grelha na categoria para o primeiro confronto, e manteve a posição até à troca de pilotos. Depois, Beirão da Veiga fez o que podia “apesar de estar muito distante” dos pilotos à sua frente.

“Fiz o que podia para recuperar lugares. O carro estava muito rápido e recuperei cinco lugares da geral e um entre os Pro Am. Acabámos em quarto. Acabou por ser o resultado possível, até porque os 15 segundos de ‘handicap’ também não ajudaram”, contou o piloto lisboeta no final da prova.

Já para a segunda corrida, realizada no domingo, coube a Lourenço a realização do treinos cronometrados, conseguindo o quarto tempo da ‘geral’ e segundo entre os Pro Am.

“O arranque correu bem e de imediato subi um lugar na tabela. Estava com um bom andamento, mas infelizmente o Márcio teve algumas dificuldades em segurar a posição e foi caindo na tabela. Acabámos por cruzar a linha de meta novamente em quarto da classe, 11º da geral”, conta o piloto da Skywalker Management.

Lourenço Beirão da Veiga faz um balanço positivo deste seu regresso: “Apesar de não termos chegado aos lugares do pódio, conseguimos pontos importantes para o campeonato, o que era um dos principais objectivos para esta minha participação”.