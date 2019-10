Motores Beirão da Veiga em Sprint Race no Uruguai Por

Lourenço Beirão da Veiga tem este fim de semana um novo desafio pela frente ao alinhar na prova da Sprint Race International Cup que se disputa no Uruguai.

O piloto português foi convidado para participar na corrida que amanhã se disputa no Autódromo Eduardo Cabrera, na cidade de Riveira, junto à fronteira com o estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Beirão da Veiga figura no evento como piloto convidado, e apesar de desconhecer por completo o traçado está entusiasmado com este novo desafio e apostado em surpreender lutando pelos lugares cimeiros.

“Estou muito grato por ter sido o mais votado e por consequência pelo convite para ser o piloto convidado aqui no Uruguai, nesta etapa da Sprint Race. É um campeonato que já sigo há algum tempo e tem vindo a ganhar cada vez mais importância no Brasil”, começa por salientar o piloto lisboeta.

Lourenço subinha “que o campeonato é bem competitivo”, embora reconheça que tem muitos obstáculos pela frente: “Não conheço nem o carro nem o circuito, mas estou empenhado em dar luta aos pilotos locais. Esta é a minha ambição, espero sobretudo aproveitar a oportunidade, divertir-me e lutar pelos lugares da frente”.

O carro utilizado na Sprint Race International Cup é uma versão protótipo de um carro de turismo, com um chasis tubular, fundo plano em madeira e difusor em fibra, dotado de um motor 3,6 litros V6 com 270 cv de potência.

Entre os participantes contam-se alguns nomes conhecidos do automobilismo, com o mais sonante a ser o antigo piloto de Fórmula 1 brasileiro Rubens Barrichello.

Hoje disputam-se duas sessões de treinos livres de quarenta minutos cada. Amanhã tem lugar a qualificação, dividida em dois grupos, seguida de duas corridas com 25 minutos acrescida de uma volta. De realçar que a primeira corrida será disputada de dia e a segunda de noite, esperando-se uma enchente de público no circuito de Rivera.