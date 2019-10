Motores Lourenço Beirão da Veiga triunfa na estreia na Sprint Race International Cup Por

Lourenço Beirão da Veiga teve uma estreia auspiciosa na Sprint Race International Cup, ao impor-se na primeira corrida do fim de semana no Uruguai.

O piloto português, convidado para participar nesta competição na prova que se disputou no Autódromo Eduardo Cabrera, na cidade de Rivera, esteve em plano de evidência.

Beirão da Veiga fez uma corrida ao ataque e acabou por vencer, diante de adversários mais experimentados neste campeonato que tem crescente impacto no automobilismo brasileiro.

Desde os primeiros treinos que o piloto lisboeta deu nas vistas, mesmo com a necessária adaptação a um carro que desconhecia. Mas a cada volta que deu ao traçado – situado junto à fronteira com o estado brasileiro do Rio Grande do Sul – foi melhorando os seus tempos.

Na qualificação Lourenço fez o quarto melhor tempo, mas foi penalizado e teve de partir da oitava posição para o primeiro confronto do fim de semana. Isso não o desmoralizou, e desde o começo foi ganhando posições até chegar à liderança, obtendo ainda a melhor volta da corrida.

A exibição deixou o piloto português muito contente: “Não era uma corrida fácil. Sabia que tinha andamento para lutar pelo pódio, mas a penalização da qualificação obrigou-me a largar de oitavo e tive de arriscar e atacar forte desde o início até cherar até terceiro, e mais tarde, com o ‘safety-car’, chegar à vitória”.

“Chegar e vencer logo na minha estreia num campeonato disputado como a Sprint Race International Cup deixa-me muito contente e quero agradecer à organização, em especial ao Thiago Marques, por este convite. Fui extremamente bem recebido por todos. Diverti-me muito, e levar esta vitória para Portugal é a melhor forma de fechar o fim de semana”, acrescentou Lourenço Beirão da Veiga.