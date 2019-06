Motores Regresso de Beirão da Veiga para prova do GT Open Europe Por

Lourenço Beirão da Veiga está de regresso à competição no próximo fim de semana para disputar uma prova do GT Cup Open Europe em Spa-Francorchamps, onde irá tripular um Mercedes AMG R GT4 da Sports & You.

O piloto lisboeta volta às pistas, após vários meses de ausênia, a convite de Márcio Basso, que será o companheiro de equipa neste evento disputado no mítico circuito das Ardenas. Isto depois de Guilherme Salas ter anunciado a sua indisponibilidade para este evento.

“Foi com agrado que recebi e aceitei este convite. É bom estar de volta à competição mesmo que seja apenas por uma jornada e numa realidade diferente: carro, equipa, campeonato e parceiro distintos. Apesar de não conhecer o Mercedes, o facto de tratar-se de um GT4 facilita o trabalho pois é um carro de fácil adaptação ao mesmo tempo que é mais simples de pilotar”, refere Beirão da Veiga.

O piloto da Skywaker Racing Managemente sublinha também: “O circuito já o conheço, assim como as suas exigências. Por isso, acredito que os treinos de sexta-feira sejam suficientes para me integrar nesta realidade competitiva”.

Para Lourenço o mais importante será ajudar a equipa, já que Márcio Basso e Guilherme Salas lideram o campeonato na categoria ProAM e são segundos em termos absolutos. “É com esse espírito que vou entrar em pista. Sendo que o ‘handicap’ de 15 segundos para a primeira corrida, resultado da vitória na jornada passada, não vai ajudar”, concede.

A finalizar Lourenço Beirão da Veiga chama a atenção para algumas particularidades do traçado: “As condições atmosféricas em Spa, mudam de um momento para o outro e, podem ditar a sorte ou o azar. É por isso que correr neste circuito é sempre imprevisível e ao mesmo tempo emocionante. Os objetivos estão, no entanto, bem delineados: conseguir o melhor resultado possível no primeiro confronto para estarmos em condições de discutir a vitória na segunda prova”.