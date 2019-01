Motores Loeb volta a ganhar no regresso a Arequipa Por

Sebastien Loeb venceu a competição de automóveis na quinta etapa do Rali Dakar 2019, que marcou o regresso a Arequipa.

Na segunda parte da etapa maratona da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, o nove vezes Campeão do Mundo de Ralis esteve imparável nos 517 quilómetros cronometrados da especial, batendo por 10m22s Nasser Al-Attiyah, que reforçou a liderança da classificação geral.

Aos comandos do Peugeot 3008 DKR # 306 da PH Sport, Loeb parece não se ter ressentido do ‘alheamento mental’ prometido pelo seu navegador Daniel Elena, depois deste se ter zangado com os organizadores devido a erros de ‘roadbook’ numa das etapas anteriores.

Desde a primeira parte da especial que Sebastien Loeb mostrou que estava disposta a não fugir um novo triunfo, e nos vários pontos de passagem foi-se afastando da concorrência, mesmo depois da neutralização de 66 quilómetros que antecida os últimos 136 quilómetros cronometrados.

Com um prejuízo de mais de 50 minutos na ‘geral’ esta manhã, Loeb deu tudo para reduzir essa diferença, conseguindo assim mitiga-la e estando agora a menos de dois minutos do quarto classificado Jakub Przygonski, que nesta tirada perdeu 26m17s para o francês.

Al-Attiyah bem tentou acompanhar Sebastien Loeb, mas o fesh-fesh não ajudou à sua causa, ainda que relativamente ao seu principal rival, Stéphane Peterhansel o qatari tenha ganho mais de 16 minutos, deixando o gaulês da X-Raid agora a quase 25 minutos na classificação geral.

Peterhansel teve mesmo que se contentar com o quarto registo da etapa, superado pelo seu companheiro de equipa Nani Roma, que mesmo assim terminou o dia a 24m04s de Loeb.

Quanto ao português Filipe Palmeiro, o 11º tempo de Boris Girafulic na tirada, premeia a dupla luso-chilena com a nona posição na classificação geral.

Classificação após a 5 ª etapa

1º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) 17h19m53s

2º Stéphane Peterhansel/David Castera (Mini) + 24m42s

3º Nani Roma/Alex Haro (Mini) + 34m33s

4º Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Mini) + 38m11s

5º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Peugeot) + 40m00s

6º Cyril Despres/Jean-Paul Cottret (Mini) + 1h12m47s

7º Harry Hunt/Wauter Rosegaar (Peugeot) + 1h59m55s

8º Martin Prokop/Jan Tomanek (Ford) + 2h13m57s

9º Boris Girafulic/Filipe Palmeiro (Mini) + 2h18m20s

10º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini) + 5h13m22s