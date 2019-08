Motores Loeb e Evans são ausências confirmadas no Rali da Alemanha Por

O Rali da Alemanha, próxima prova do Campeonato do Mundo da especialidade, tem já três ausências confirmadas, a começar pelo antigo campeão do Mundo Sébastien Loeb.

Este ano ao serviço da Hyundai, o francês foi preterido em favor de Dani Sordo no seio da equipa da marca coreana, ainda que a prova germânica se disputa no vale do rio Mosela, não muito longe da região da Alsácia, de onde é natural Loeb.

Assim, a formação liderada por Andrea Adamo alinhará na Alemanha com três i20 Coupé WRC para Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen e Dani Sordo. Opções que o chefe da Hyundai Motorspor justificou: “Depois de ter visto os últimos ralis e ter feito uma projeção para a última parte da época pensamos que Thierry/Nicolas (Gilsoul), Andreas/Anders (Jaeger) e Dani/Carlos (del Barrio) nos darão o nosso melhor alinhamento de equipas para a Alemanha”.

“Tenho muita confiança na minha equipa, e estou maravilhado pelas performances destas duplas durante a primeira parte da época. Penso que é a melhor escolha que podemos fazer para nos permitir obter o melhor resultado possível na ótica do campeonato de construtores”, justificou ainda Adamo.

A outra ausência na prova alemã será Elfyn Evans, já que o galês sofreu uma lesão no decorrer do Rali da Estónia que já o fez falhar o Rali da Finlândia, e a sua condição física não lhe permite estar à partida do próximo evento do WRC.

Evans mostra-se resignado com a situação: “É muito frustrante falhar ralis num momento tão exigente da época, mas é preciso que a minha lesão cure bem”.

A M-Sport Ford ainda não indicou o nome do substituto para o piloto do País de Gales, embora haja várias possibilidades, desde Craig Breen, que representou a Hyundai na Finlândia, passando por Hayden Paddon, que destruiu o seu Fiesta WRC nos testes para a prova finlandesa ou mesmo os franceses Eric Camili – que competiu na Finlândia com um Fiesta R5 – ou Bryan Buffier, que alinhou nos ralis de Monte Carlo e da Córsega em 2018 e é um especialista em pisos de asfalto.