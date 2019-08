Motores Os melhores momentos da terceira vitória de Ott Tanak no Rali da Alemanha Por

Ott Tanak e a Toyota não podiam pedir mais no Rali da Alemanha. O triunfo do piloto estónio – que assim reforçou a sua liderança no Campeonato do Mundo – e o pódio completo para a equipa da marca japonesa.

Esta terceira vitória consecutiva de Tanak na prova germânica foi tudo menos fácil, mas as contingências do evento deram uma ‘ajudinha’, já que o furo sofrido por Thierry Neuville no sábado afastou o belga da Hyundai da luta cerrada que tinha com o piloto do Báltico.

Com os seus dois companheiros de equipa, Kris Meeke e Jari-Matti Latvala, atrás de si, Ott Tanak sabia que tinham bons ‘guarda-costas’, úteis para também retirarem pontos ao seu grande rival neste rali. Por isso a Neuville não restou outra solução senão tentar recuperar o terreno possível e depois dar o tudo na ‘Power Stage’. O que fez.

Ficam os melhores momentos deste rali germânico.