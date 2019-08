Motores A Citroën não teve o fim de semana que esperava na Alemanha Por

A sexta posição de Esapekka Lappi e, sobretudo, o oitavo lugar de Sebastien Ogier, não foi o tipo de resultado que a equipa Citroën ambicionava no Rali da Alemanha.

No final da prova germânica do Campeonato do Mundo de Ralis a deceção era o sentimento dominante nas hostes da formação francesa, com o Campeão do Mundo a ser porventura o mais desiludido com o desempenho nas encostas sobranceiras ao rio Mosela.

“Obviamente que não foi o fim de semana que esperávamos, mas sei que dei o meu máximo. Andámos a fundo a maior parte do tempo, mas não foi o suficiente. Os tempos não apareceram e também é certo que os furos não ajudaram”, admitiu Ogier após o rali.

A ambição do piloto de Gap era manter-se na discussão pelo título e isso agora ficou mais difícil, como o próprio considerou: “Estávamos a contar, aqui na Alemanha, manter os nossos bons resultados desta época, mas, infelizmente, a nossa situação no campeonato não melhorou. Pela minha parte, vou continuar a lutar, como sempre faço”.

No seio da estrutura da equipa Citroën o seu líder é um dos mais desiludidos, mais também ficou a noção de que é necessário mais trabalho para tornar os C3 WRC mais eficazes num tipo de terreno onde deveria ter estado mais à vontade.

“Pensávamos ter entendido as razões para o nosso desempenho inferior na Córsega e que tínhamos feito as alterações necessárias para esta prova em asfalto. Esperávamos, este fim de semana, estar entre os líderes, mas a verdade é que isso não aconteceu. Este fim de semana, estivemos mais perto dos líderes do que na Córsega, mas ainda longe demais para ser satisfatório”, admitiu Pierre Budar.

O líder da Citroën Racing concede assim que a sua equipa falhou “em qualquer coisa durante a preparação” da prova, lembrando também que “o único dia completo de testes do Sébastien foi interrompido pela chuva, algo que, afinal, não tivemos durante o rali”.

E é claro que Budar também não esqueceu “o azar com os dois furos de Sébastien (Ogier) na base militar de Baumholder, numa altura em que eles estavam ainda a disputar um lugar no pódio”.

Budar concede que no campeonato a equipa ficou agora “numa situação mais difícil”, no entanto, e ‘pegando’ num famoso chavão diz “enquanto houver esperança” a Citroën “não vai desistir”, recordando que ainda há “quatro ralis para disputar, incluindo alguns dos eventos mais difíceis do campeonato, por isso muita coisa pode ainda acontecer”.