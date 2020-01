Motores Lituano Zala surpreende no Rali Dakar e Fiúza ajuda Peterhansel a ser segundo Por

A competição automóvel no 42º Rali Dakar começou sob o signo da supresa, pela vitória na primeira etapa do lituano Vaidotas Zala, onde Paulo Fíuza brilhou ao ser segundo no banco da direita do Buggy Mini de Stéphane Peterhansel.

Numa especial de 319 quilómetros, na tirada que ligou Jeddah a Al Wajh, Zala conseguiu superar Peterhansel por 2m14s, com Carlos Sainz, no segundo Buggt Mini, a ser terceiro a 2m50s do vencedor da etapa.

Um primeiro dia onde o campeão em título do ‘Dakar’, Nasser Al-Attiyah, se quedou pelo quarto tempo, no melhor dos Toyota Hilux, a mais de cinco minutos de Vaidotas Zala, com o seu companheiro Bernhard Ten Brinke a completar o top cinco, a seis minutos e meio do líder.

Al-Attiyah mostrou-se surpreendido com as dificuldades desta etapa inaugural, onde sofreu dois furos, que contribuíram, e muito para o atraso do piloto qatari: “Este foi um dia duro. Furamos duas vezes. É muito estranho. Não foi um dia fácil com a navegação abrindo a estrada, mas Mathieu (Baumel, o navegador) trabalhou bem”.

Orlando Teranova, companheiro de equipa de Peterhansel e Sainz na X-Raid, e Yazeed Al-Rahji, no terceiro melhor Toyota Hilux, não foram além dos sétimo e oitavo tempos, numa primeira etapa onde o ex-piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso foi o 11º mais rápido, perdendo quase 15m30s para o líder.

Já Filipe Palmeiro, que é o navegador de Benediktas Vanagas, foi 15º, com o lituano e o português a gastarem mais de 23 minutos que Vaidotas Zala, logo atrás de Giniel De Villiers, um dos pilotos de proa da equipa Toyota.

Destaque ainda para o abandono de Romain Dumas, cujo Buggy RD Limted se incendiou ao quilómetro 65 da especial.