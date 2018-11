Lito Vidigal espera encontrar Marítimo de Petit com “dinâmicas diferentes”

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, disse hoje que espera defrontar no sábado, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, um Marítimo “diferente”, depois da entrada de Petit para o comando técnico dos madeirenses.

“O Marítimo trocou de treinador e não sabemos que dinâmicas vão ser alteradas. As dinâmicas serão certamente diferentes, são pessoas diferentes e formas diferentes de ver o jogo”, disse.

Por não saber exatamente o que vai encontrar, Lito Vidigal frisa a importância de a sua equipa estar focada no trabalho que tem de fazer em campo e não no oponente.

“Pensamos só em nós. Vamos olhar para o que somos e preparámos o jogo mais em função do que nós somos do que naquilo que podemos encontrar”, afirmou, lembrando que “a equipa e jogadores do Marítimo mantêm-se”.

O timoneiro dos sadinos está certo de que, independentemente da mudança de treinadores no adversário, teria sempre um obstáculo difícil de transpor.

“Com mudanças ou não de treinador, teríamos de jogar com o Marítimo. Sabemos que é um adversário forte, mas o que temos em mente é a possibilidade de vencer, sabendo que todos os jogos são difíceis e temos de respeitar todos os adversários”, vincou.

O Marítimo vem de cinco derrotas consecutivas no campeonato e foi eliminado no fim de semana da Taça de Portugal pelo Feirense (3-0), mas Lito Vidigal não espera um adversário frágil.

“Cada jogo tem a sua própria história. Temos a nossa estratégia para este jogo e vamos utilizá-la em campo. Esperemos que no final as coisas resultem e consigamos trazer uma vitória”, referiu.

Frente aos insulares, o Vitória de Setúbal não pode contar com os contributos dos lesionados André Sousa e Alex Freitas. Depois de uma paragem devido a lesão, o avançado Berto permanece em dúvida.

Marítimo, 10.º classificado com 10 pontos, e Vitória de Setúbal, oitavo, com 14, defrontam-se sábado, 15:30, no Estádio do Marítimo, no Funchal, em partida da 11.ª jornada da I Liga.