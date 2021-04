Desporto Benfica vence Marítimo com penálti de Waldschmidt Por

O Benfica derrotou hoje o Marítimo, por 1-0, em jogo realizado no Estádio da Luz, a contar para a 25.ª jornada da I Liga.

O único golo do encontro foi apontado aos 21 minutos por Waldschmidt, na cobrança de um penálti, o primeiro a favor das águias neste campeonato.

Com o triunfo, o Benfica manteve-se no terceiro lugar, com 54 pontos, à frente do SC Braga, que hoje chegou aos 53 pontos ao triunfar em casa do Farense.