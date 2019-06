Liga das Nações: Bernardo quer mais um troféu e admite que seria “especial” jogar final com Inglaterra

Bernardo Silva quer terminar a temporada da “melhor maneira” e vencer a Liga das Nações de futebol com Portugal, depois dos três títulos conquistados pelo Manchester City, e assumiu que seria especial jogar a final com a Inglaterra.

“A temporada que fiz no Manchester City dá-me confiança e inspiração para dar o melhor pela seleção. Quero terminar a época da melhor maneira com um título pela minha seleção”, afirmou Bernardo Silva, na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Suíça, jogo das meias-finais da Liga da Nações, agendado para quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

O extremo de 24 anos ajudou o Manchester City a fazer história, com a conquista da Liga inglesa, da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga, algo nunca alcançado por uma equipa inglesa masculina na mesma temporada.

“Seria especial jogar a final contra colegas de equipa que conheço tão bem e com quem partilhei momentos tão especiais esta época. Mas, primeiro, temos o jogo com a Suíça”, disse Bernardo Silva, primeiro em português e depois em inglês, num episódio que criou alguma confusão na conferência de imprensa.

Apesar de existir tradução simultânea, foi pedido a Bernardo que falasse em inglês, mas, apesar de vontade do jogador, acabou por ser perentoriamente impedido de o fazer pela organização. As queixas da tradução continuaram e o jogador português lá foi autorizado a ‘furar’ o protocolo e a responder em inglês.

O jogador formado no Benfica diz que Portugal vai encontrar uma Suíça “forte” e rejeitou qualquer tipo de favoritismo da seleção nacional numa fase tão adiantada da prova, mesmo atuando em casa.

“Todas as equipas que aqui estão têm legítimas aspirações de ganhar. É bom jogar em casa, com os nossos adeptos. Isso vai ser ótimo, mas, numa fase final, com seleções tão fortes, é difícil falar em ”, considerou.

O Portugal-Suíça está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do alemão Felix Brych.

Na quinta-feira, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final da Liga das Nações, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.