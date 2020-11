Desporto Portugal vence Croácia no adeus à Liga das Nações Por

A Seleção Nacional fechou esta terça-feira a participação na Liga das Nações com uma vitória diante da Croácia, por 3-2, em Split, na última jornada do grupo A3 da competição.

Kovacic foi a figura dos anfitriões, ao apontar os dois golos da equipa de Zlatko Dalic, aos 29 e 65 minutos.

Rúben Dias (52’ e 90’) e João Félix (60’) marcaram os golos lusos, numa altura em que Portugal já jogava em superioridade numérica, por força da expulsão de Marko Rog (51’).

Desta forma, o grupo A3 da Liga das Nações termina com a França no topo, com 16 pontos e Portugal no segundo lugar, com 13.